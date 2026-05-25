Cuba sous blocus : la Chine défie les USA en livrant 15 000 tonnes de riz

Une première cargaison de 15 000 tonnes de riz chinois est arrivée samedi 24 mai au port de La Havane, a confirmé le président cubain Miguel Díaz-Canel dans une série de publications sur le réseau social X. Cette livraison constitue la première tranche d’un programme d’aide alimentaire d’urgence de 60 000 tonnes approuvé par le président chinois Xi Jinping en janvier 2026.

L’ambassadeur de Chine à Cuba, Hua Xin, a présidé la cérémonie de remise au port de La Havane. La ministre cubaine du Commerce intérieur, Betsy Díaz, a précisé que le riz sera distribué dans l’ensemble des provinces du pays, au bénéfice des 9,6 millions d’habitants, ainsi que des établissements de santé et d’enseignement.

Deux programmes distincts, 90 000 tonnes au total

Cette livraison fait partie d’un effort d’aide alimentaire plus large. Pékin avait lancé dès janvier un premier programme distinct portant sur 30 000 tonnes de riz, dont plusieurs cargaisons ont déjà été acheminées à La Havane et au port de Santiago de Cuba. La donation annoncée samedi — 60 000 tonnes supplémentaires — porte l’engagement total de la Chine à 90 000 tonnes de riz pour 2026, auxquelles s’ajoutent 80 millions de dollars d’aide financière destinés à l’acquisition d’équipements électriques.

L’ambassadeur Hua Xin a qualifié cette aide de « plus grande donation alimentaire de la Chine à Cuba ces dernières années ».

Une dépendance alimentaire qui s’accentue

L’île traverse depuis plusieurs mois une crise d’approvisionnement sévère. Le riz, aliment de base du régime cubain, est devenu difficile à obtenir sur le marché local ou se vend à des prix inaccessibles pour une large partie de la population, selon des données rapportées par le média indépendant CiberCuba. La situation s’est aggravée après l’interruption quasi totale des livraisons de pétrole vénézuélien, consécutive au durcissement des sanctions américaines depuis le début du second mandat de Donald Trump en janvier 2025.

Les États-Unis ont réinscrit Cuba sur leur liste des États soutenant le terrorisme en janvier 2025, renforçant un embargo économique en vigueur depuis plus de six décennies.

Les livraisons des 45 000 tonnes restantes du programme de 60 000 tonnes sont attendues progressivement dans les prochains mois, sans calendrier précis annoncé à ce stade par l’ambassade de Chine à La Havane.