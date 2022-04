Le premier vol privé vers la station spatiale internationale (ISS) a eu lieu ce vendredi 8 avril 2022. L’appareil a décollé du centre spatial Kennedy, Cap Canaveral, en Floride avec à son bord, trois hommes d’affaires et un ancien astronaute de l’Agence spatiale américaine. Selon les informations rapportées par sur ce voyage, l’appareil doit être à destination vers 12 h 30, heure française. Avant de commencer par travailler, les membres de l’équipage auront droit à une visite guidée de la station spatiale internationale dès leur arrivée.

On retient qu’un tel voyage est le premier qu’organise une entreprise privée. Axiom Space qui est aux manettes a organisé avec l’appui de SpaceX et de la Nasa. A part le commandant du vol qui est un ancien de la NASA, les autres membres de la traversée ont dû payer plusieurs dizaines de millions de dollars chacun pour être de la partie.

Des touristes spatiaux?

Les participants à ce voyage spatial ont fait savoir aux hommes des médias un peu plus tôt qu’ils ne sont pas des touristes spatiaux. « Je pense qu’il est important de différencier les touristes spatiaux des astronautes privés », indique dans un premier temps, Larry Connor. Pour lui, les touristes spatiaux « passent 10 à 15 heures à s’entraîner, cinq à 10 minutes dans l’espace. (…) Nous avons passé entre 750 et plus de 1.000 heures à nous entraîner. »