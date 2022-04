La Chine a déclaré mardi 19 Avril 2022 qu’elle avait signé un pacte de sécurité avec les Îles Salomon. Le pacte-cadre a été récemment signé par le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre des Affaires étrangères des Îles Salomon Manele, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux journalistes lors d’un point de presse régulier à Pékin, rapporte l’agence Reuters.

L’agence Reuters souligne que l’officiel chinois n’a pas donné de détails sur le lieu ou la date précise de la signature. Il faut préciser que cette annonce de l’empire du milieu va certainement accroître les inquiétudes des États-Unis et de leurs alliés australiens et néo-zélandais concernant l’influence croissante de la Chine dans une région traditionnellement sous leur emprise.

L’Australie craint que le pacte, dont les détails n’ont pas été rendus publics, ne soit une étape vers une présence militaire chinoise à moins de 2 000 km de l‘Australie. Plus tôt ce mardi, la nation insulaire du Pacifique a été informée que la Chine enverrait des responsables aux Salomon le mois prochain pour signer des pactes de coopération. Bien que l’ambassade de Chine et les responsables des Îles Salomon aient précédemment paraphé un pacte de sécurité qui permettrait à la police chinoise de protéger les infrastructures et l’ordre social, les ministres ne l’avaient pas encore signé.