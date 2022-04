Le secrétaire de presse du président russe, Dmitri Peskov, est convaincu que le système de paiement du gaz en roubles sera étendu à l’avenir à d’autres biens russes destinés à l’exportation. Il a exprimé ce point de vue dimanche lors d’une interview avec le journaliste Pavel Zaroubine dans le cadre de l’émission « Moscou. Kremlin. Poutine« . Parlant du paiement du gaz russe en roubles, il a déclaré que les acheteurs « ont payé et continueront à payer en euros, dans les unités mêmes spécifiées dans les contrats ». « Mais en même temps, le paiement final ira toujours au vendeur (Gazprom, ndlr) exactement en roubles en achetant des roubles russes pour ces euros », a souligné M. Peskov.

Il a appelé cela un « système prototype » de règlements en roubles. « Mais je ne doute pas qu’à l’avenir, elle sera étendue à de nouveaux groupes de marchandises. Et il occupera de plus en plus de place dans nos relations commerciales extérieures« , a conclu M. Peskov.

Il a également convenu que le fait de payer le gaz russe en roubles visait à garantir le commerce pour la Fédération de Russie, plutôt que de donner une leçon. « Dans ce contexte de méfiance croissante à l’égard des monnaies de réserve, le président russe a avancé l’idée de la nécessité, d’abord, de couvrir les risques pour qu’ils n’essaient pas de nous voler à nouveau. Et juste l’introduction de ces paiements en roubles, le passage aux paiements pour les produits de base les plus importants. Dans ce cas, nous parlons de gaz de pipeline« , a conclu M. Peskov.