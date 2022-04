Le président brésilien Jair Bolsonaro fait face à une nouvelle polémique après que le député fédéral Elias Vaz a déclaré avoir découvert des preuves que l’armée brésilienne avait approuvé et payé plus de 35 000 pilules de Viagra et 60 implants péniens. Ces données sur les dépenses ont été obtenues sur le portail de transparence du gouvernement brésilien après une demande d’accès officielle.

L’armée de l’air du pays avait reçu 28 320 viagras, des pilules contre l’impuissance par le biais de huit achats à partir de 2020, tandis que l’armée et la marine en recevaient respectivement 5 000 et 2 000, selon le point de vente local UOL News. L’armée brésilienne s’est défendue dans un communiqué d’avoir acheté les pilules de sildénafil (le nom du médicament générique du Viagra) pour traiter l’hypertension pulmonaire. Le journal brésilien O Globo a cependant noté que la dose prescrite par l’armée est généralement utilisée pour traiter la dysfonction érectile.

Quant aux implants péniens, ils sont aussi utilisés pour soigner les troubles de l’érection. Plusieurs responsables ont critiqué le choix des autorités du pays, avec à sa tête le président Bolsonaro. « Le cas curieux d’un président qui tarde à acheter des vaccins pour la population et très rapide à acheter du Viagra pour les militaires » a entre autres déclaré un conseiller municipal.