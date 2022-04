Madonna se serait séparée de son petit ami Ahlamalik Williams après trois ans de relation. L’information a été donnée par plusieurs médias internationaux dont The Mirror. Selon le média britannique, la chanteuse de 63 ans aurait trouvé « difficile de garder leur romance allumée » avec son petit ami de 28 ans parce qu’elle est tellement occupée par le travail.

Madonna a commencé à sortir avec Ahlamalik en 2019, quatre ans après l’avoir rencontré lors de sa tournée Rebel Heart. À l’époque, il faisait partie des danseurs en tournée avec elle. Une source a déclaré au Sun : « Madonna s’est lancée dans une vie sociale bien remplie et a vu ses amis et sa famille après la séparation« .

« Elle a un emploi du temps chargé, travaillant sur son prochain biopic, sa nouvelle musique et s’occupant de sa famille, les choses vont et viennent avec Ahlamalik depuis un moment. Il y a beaucoup d’amour mais pour l’instant, ils ont décidé de se séparer. (…) Ils sont toujours en bons termes et il n’y a pas de rancune mais ils sont à des endroits différents de leur vie, ils ont passé des mois ensemble en tournée et en confinement, mais maintenant il a quitté sa maison« , a jouté la source.