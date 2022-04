Ces dernières années, le Mali a été secoué par des attaques terroristes. Depuis le début du mois de Mars, des centaines de morts dont des civils ont perdu la vie dans des attaques par un groupe affilié de l’État islamique selon des sources officielles et militaires. La région est depuis longtemps un haut lieu de la violence des djihadistes et des milices en Afrique de l’Ouest. Hier jeudi, deux unités dans la zone frontalière du pays avec le Burkina Faso et le Niger ont été déployés dans le Nord-est du pays.

La force de maintien de la paix des Nations unies au Mali a déployé deux unités dans la zone frontalière du pays avec le Burkina Faso et le Niger pour répondre à une série de tueries civiles, a-t-elle annoncé jeudi. « La situation sécuritaire dans la zone tri-frontalière… particulièrement dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et la région de Ménaka, s’est considérablement détériorée ces dernières semaines« , confie la mission de maintien de la paix de l’ONU, la Minusma.

Des civils ont été pris pour cible lors d’un cycle d’attaques de représailles entre des milices ethniques touaregs, notamment l’État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), selon le MSA et des sources locales. Pas moins 500 civils ont perdu la vie les trois dernières semaines du mois de Mars dans les régions de Gao et Ménaka, précise une source militaire, qui n’a pas voulu que son identité soit divulguée car il n’était pas autorisé à parler. La MINUSMA a déployé une unité dans la région il y a plus d’une semaine et était en train d’en déployer une autre jeudi, a-t-elle indiqué, ajoutant que les attaques ont fait « des dizaines de morts« .