L’ancienne star du football Ronaldinho s’est récemment exprimée sur l’avenir de l’attaquant français du Paris saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à Prime Video, l’ex-joueur du barça a déclaré qu’il souhaite voir ce dernier évoluer toujours dans le club de la capitale française. Estimant que le footballeur âgé de 23 ans joue bien, Ronaldinho a également déclaré avoir voulu jouer avec Mbappé, puisque leurs caractéristiques se seraient complétées. Par ailleurs, il a évoqué la capacité de l’ancien monégasque à avoir le Ballon d’or.

« Il a tout pour réussir à Paris »

« Le Ballon d’Or ? Mbappé parce qu’il joue vraiment bien. J’aurais adoré jouer avec lui parce que je pense que nos caractéristiques se seraient complétées. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides. Je pense qu’avec sa vitesse, nous nous serions très bien entendus. Il a tout pour réussir à Paris. A mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Ce serait bien de le voir rester ici et gagner la Ligue des champions ici » a-t-il déclaré.

Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que Ronaldinho évoque le cas Mbappé dans une interview. Au cours du mois de mars 2022, il avait estimé, dans un entretien accordé au Parisien, que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG, tout en exprimant son souhait de voir « les trois plus grands joueurs du monde, ensemble ». « Je pense que Mbappé va rester. Mais bon avec le foot il peut rapidement se passer beaucoup de choses… Mais, tous les trois ensemble (Mbappé, Messi, Neymar), ça peut faire quelque chose de beau » avait-il ajouté.