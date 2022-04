Au moins 154 personnes ont perdu la vie dimanche au cours d’une attaque perpétrée par des hommes armés contre des villages de l’Etat du Plateau, au nord du Nigeria, soit plus du triple du décompte initial, ont déclaré deux dirigeants communautaires selon l’agence Reuters. Les gangs armés du nord-ouest du Nigéria terrorisent les villageois depuis des années à travers des enlèvements contre rançon, mais ils sont devenus plus brutaux, en tuant et pillant des communautés où les agents de sécurité de l’État sont rarement vus.

Les groupes armées continuent d’endeuiller des familles au Nigéria. Dimanche dernier une attaque a fait plus de 100 morts. Selon Ya’u Abubakar, un conseiller principal du district rural de Garga dans la zone du gouvernement local du Kanem, dans le Plateau, qui s’est confié à Reuters, les hommes armés étaient arrivés à moto et avaient commencé à tirer sporadiquement. Des maisons et des magasins ont été réduits en cendres et certaines personnes qui tentaient de se cacher dans les buissons voisins ont été poursuivies et tuées et leurs corps ont été découverts mardi, a-t-il déclaré.

M Abubakar a déclaré qu’il y avait eu des enterrements de masse alors que les communautés choquées tentaient de faire face à l’attaque violente. « Dans l’ensemble, nous avons dans nos dossiers (le nombre) de personnes tuées à 154, y compris celles trouvées dans les buissons », a déclaré Abubakar par téléphone. De telles attaques ne sont pas courantes au Plateau. Mais l’État partage une frontière avec l’État de Kaduna, où des personnes mal intentionnées ont fait sauter des voies ferrées, et mis fin aux jours de huit personnes et kidnappé des dizaines le mois dernier.

Alhaji Wada, un chef de la communauté de Garga, a déclaré que des soldats avaient été déployés pour sécuriser la zone et poursuivaient les hommes armés. « Ils ne doivent pas être épargnés ou pardonnés« , a déclaré mardi le président Muhammadu Buhari dans un communiqué. Les services téléphoniques ne sont pas déployés dans les zones rurales comme dans les zones urbaines du Nigéria, ce qui complique la vie pour les communautés. Elles n’arrivent pas à appeler à l’aide facilement les forces de sécurité, dont les ressources sont limitées en raison d’une insurrection islamiste dans le nord-est du pays.