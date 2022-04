Un nouveau variant du Covid-19 a été identifié au Royaume-Uni. Selon les informations rapportées par les médias, il serait 10 % plus contagieux que le sous-variant d’Omicron appelé BA.2. L’Organisation Mondiale de la Santé indique que le variant baptisé XE est un hybride des sous-variants de BA.1 et BA.2. Selon les experts, ce type de variants s’observe quand plusieurs autres sont en circulation.

637 cas au Royaume-Uni

Ils indiquent également que les variants recombinants s’observent quand une personne est contaminée par deux variants au minimum en même temps. Au total, 637 cas de ce variant ont été déjà identifiés au Royaume-Uni. En plus de la Grande-Bretagne, il est déjà présent dans plusieurs pays tels que, la Finlande, la Thaïlande et l’Inde. Pour l’heure, les cas infectés ne présentent pas des formes sévères de la maladie. A en croire d’autres observations qui ont été faites par l’Organisation Mondiale de la Santé, « il est peu probable que le virus disparaisse de sitôt ».

L’OMS recommande la prudence

Les variants pourraient subir des mutations et être plus dangereux que d’autres. L’organisme mondial chargé des questions sanitaires recommande à cet effet le maintien d’un plan de prévention pour éviter toute pression hospitalière en cas du retour d’une pandémie. Notons que comme le variant XE, le recombinant XD est issu de la combinaison des variants Omicron et Delta.