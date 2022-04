Les forces armées du Nigeria, du Niger et du Cameroun ont neutralisé plus de 1O0 combattants et 10 commandants de groupes terroristes, au cours du mois d’avril lors d’une opération conjointe dans la région du lac Tchad. C’est ce qu’a rapporté lundi la chaîne de télévision nigériane Channels TV qui a relayé les déclarations du porte-parole de la Force multinationale opérationnelle interarmées, le colonel Muhammad Dole.

« L’opération, baptisée « Lake Sanity », a impliqué des troupes terrestres et aériennes du Nigeria, du Niger et du Cameroun« , a-t-il affirmé. « Des combats ont eu lieu aux abords du lac Tchad contre les bastions de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest » (Iswap, membre du groupe terroriste État islamique. 10 commandants de terroristes et plus de 100 combattants ont été tués« , a poursuivi le responsable militaire. Les forces gouvernementales ont perdu trois soldats et 18 autres ont été blessés durant cette opération.

Muhammad Dole a, par ailleurs, ajouté qu’un grand nombre d’armes et de véhicules avaient été saisis, et plusieurs ateliers souterrains de production d’engins explosifs avaient été découverts et neutralisés. Un nombre important d’otages ont également été libérés, dont des femmes et des enfants. Les stocks de denrées alimentaires accumulés dans les entrepôts créés par les insurgés ont été confisqués. Pour rappel, la Force opérationnelle interarmées multinationale chargée de lutter contre les terroristes dans la région du lac Tchad comprend des unités du Niger, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Bénin (Avec TASS).