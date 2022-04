Depuis plusieurs mois, le fils de l’ancien international ivoirien Didier Drogba ne s’est plus présenté à son club au Portugal. Selon les informations rapportées par la presse portugaise, Isaac Drogba avait sollicité une permission. Il devrait se rendre en France pour des raisons académiques. A en croire les confidences qui ont été faites par l’entraîneur des U23 de Coimbra à la plateforme web ZeroZero, la date à laquelle il avait promis revenir est passée depuis plusieurs semaines.

Mais le constat est que le jeune homme de 21 ans n’a pas donné de nouvelle sur son retour ou non. Il fait également remarquer que les autorités du club encore moins les coéquipiers de la star n’ont aucune information sur son retour. Si l’entraîneur reconnaît la qualité du jeune footballeur, il fait également remarquer qu’il lui faut encore beaucoup de choses pour mûrir ses performances.

« Il avait besoin de temps pour grandir… »

« C’est un attaquant amusant, rapide et techniquement bon, il avait besoin de temps pour grandir », a lancé l’entraîneur des U23 de Coimbra lors de son entretien avec ZeroZero. «J’ai rencontré un bon garçon. La différence est qu’il n’avait pas besoin de travailler pour gagner de l’argent à un niveau supérieur. J’ai rencontré beaucoup de footballeurs et ceux qui veulent vraiment sont ceux qui se battent. », a poursuivi Miguel Carvalho par rapport à l’attitude de Isaac Drogba. Le fils de l’ancienne star de Chelsea s’était révélé après son but marqué lors de son passage chez Folgore Caratese en Serie D. Il est passé en équipe B suite à une blessure.