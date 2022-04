Finie la première partie du match. Place à la seconde manche. Les Français ont fait leur choix à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle du dimanche qui s’est déroulé dans un contexte mondial très particulier caractérisé par la sortie timide de la pandémie du COVID-19 et la guerre en Ukraine. Sans surprise, le président français sortant Emmanuel Macron arrive en pôle position avec 27,6% suivi de Marine Le Pen avec 23%. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 22,2%, selon les dernières estimations. Loin derrière, on retrouve Éric Zemmour avec 07% et les candidats des partis historiques le parti socialiste et les Républicains et les autres candidats.

Selon le ministère de l’intérieur, le taux d’abstention s’élève à 26%. Le 24 avril prochain les deux premiers candidats vont s’affronter pour le second tour. Cinq ans après, c’est la réédition du duel de l’élection présidentielle de 2017. Les Français devront donc faire un choix entre deux personnalités qu’ils connaissent bien. Emmanuel Macron « l’Européen » sera face Marine Le Pen la « patriote ». Tous les regards sont tournés vers le report des voix. Dès l’annonce des résultats, les candidats malheureux ont donné des consignes de vote. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou appellent leurs électeurs à ne pas « donner une seule voix à Marine Le Pen », Yanick Jadot à faire barrage à Mme Le Pen. Sur les dix candidats recalés, sept ont demandé directement ou indirectement à leurs électeurs de reporter leur vote pour Macron. Seuls Éric Zemmour arrivé en quatrième position et Nicolas Dupont-Aignan ont demandé de voter pour Mme Le Pen. Jean Lassalle ne donne pas de consigne de vote mais il n’a récolté que 3,1 %.

La bataille du second tour a déjà commencé. Selon les sondages, le président sortant Emmanuel Macron devrait gagner la présidentielle avec 54% contre 46% pour Mme Le Pen. Mais les sondages restent ce qu’ils sont et peuvent aller assez loin du vote. Selon plusieurs observateurs, le score du second tour reste plus serré qu’il y a cinq ans. La victoire de Marine Le Pen n’a jamais été aussi proche et les reports de voix pourraient lui être favorable. Elle a réussi le pari de la crédibilité malgré la concurrence avec Éric Zemmour. Elle peut compter sur sa réserve de voix composée par ceux qui rejettent le président sortant Emmanuel Macron. « J’appelle tous les Français qui n’ont pas voté pour Macron à rejoindre le grand rassemblement national et populaire », a-t-elle indiqué. Donné favori par les instituts de sondage Emmanuel Macron se garde de tout triomphalisme. Il reste prudent malgré les pronostics qui jouent en sa faveur. « Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau. Rien n’est joué. Il s’agit d’un moment décisif pour la France et l’Europe » a-t-il déclaré. Il reste quinze jours de campagne et les deux candidats doivent se battre pour convaincre.