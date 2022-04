Entre les USA et la Russie, les relations n’ont pas toujours été comme une ligne droite. Ce mardi, la Russie par la voix de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, est revenue sur un différent qui l’oppose avec les USA. Le secrétariat de l’ONU n’a pas encore résolu la question des propriétés diplomatiques russes saisies par Washington, et qui bénéficiaient de l’immunité de l’Organisation, a affirmé mardi Maria Zakharova.

Maria Zakharova a rappelé qu’en 2016 l’administration de l’ancien président Barack Obama avait saisi plusieurs biens immobiliers russes, dont certains bénéficiaient de l’immunité de l’ONU. « En conséquence, nous avons soulevé cette question avec le secrétariat à plusieurs reprises. Hélas, malheureusement, le secrétariat n’a pas pu régler cette question« , a déclaré la diplomate.

La porte-parole de la diplomatie russe a souligné que, depuis 2016, la Russie n’a pas pu accéder à ces propriétés. « Je souligne une fois de plus qu’il ne s’agit pas seulement de bâtiments loués, ce sont des locaux et des périmètres qui appartenaient à la Russie, avant elle, à l’Union soviétique, et qui jouissaient d’une immunité« , a-t-elle martelé. Par conséquent, il est difficile de vérifier l’état de maintenance de ces biens immobiliers depuis décembre 2016.