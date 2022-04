Les dossiers portant sur la saisie d’une grande quantité de cocaïne au Sénégal ont connu de très grandes évolutions depuis le temps. À la suite des deux enquêtes ouvertes dans le cadre de la saisie d’une tonne de drogue sur des bateaux en provenance de l’Amérique latine, le Doyen des juges après avoir effectué les instructions, a fait parvenir au procureur de la République le dossier. Certains des accusés seront présentés devant la Chambre criminelle pour leur jugement, mais les autres attendront encore la fin de la dernière instruction ordonnée par le procureur.

Le 26 juin et le 1er juillet 2019, deux opérations de saisie sur des bateaux en provenance d’Amérique latine menées par la Douane avaient amené à la saisie d’un peu plus d’une tonne de drogue au Sénégal. La première saisie faisait état de 238 kilos de cocaïnes et la seconde est estimée à une quantité de 750 kilos. Les deux enquêtes ouvertes dans ce cadre et les deux instructions menées par le Doyen des juges ont permis à l’époque de mettre la main sur une vague de personnes. En effet, une quinzaine de Sénégalais avaient été placés sous mandat de dépôt, deux Allemands et deux Italiens avaient également été inculpés et jetés en prison pour la saisie des 238 kilos.

Aussi, Franco-Marocain Fayçal Baud Mour, Oumy Diallo et des Sénégalais Silèye Diallo et Alpha Ba avaient été placés sous mandat de dépôt pour les 750 kilos. Les quatre étrangers ont réussi à obtenir une liberté provisoire dès le début de l’affaire, contrairement au Sénégalais dont les dossiers ont été à chaque fois rejetés après chaque demande. D’après le journal Les Échos, le Doyen des juges et le procureur ont encore relancé l’affaire. Par ailleurs, le Doyen des juges a fermé les deux enquêtes et envoyé le dossier au procureur de la République.

Ce dernier, en ce qui concerne la première saisie, a demandé au magistrat de procéder à un dernier acte d’instruction après un réquisitoire supplétif. Mais dans le cadre de la seconde saisie, le procureur de la République a requis le renvoi de Franco-Marocain Fayçal Baud Mour et des Sénégalais Silèye Diallo et Alpha Ba en jugement devant la Chambre criminelle. Un non-lieu a été déclaré pour Oumy Diallo, l’épouse de l’une des mis en cause. Dans ce dernier cas, il ne reste que l’ordonnance définitive du magistrat.