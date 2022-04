Même après son élection, le maire de Dakar, Barthélémy Dias semble ne pas abandonner ses ambitions dans le cadre de la modernisation et le développement durable de Dakar. Lors d’une récente sortie avec certaines autres autorités du pays, le maire a une fois de plus exprimé son désir de rencontrer le président du Sénégal, Macky Sall. Très engagé dans le social dans toutes ces formes, Dias compte également sur ses sympathisants pour réaliser les objectifs qu’il s’est fixés pour son mandat.

Le maire de Dakar, Sénégal Barthélémy Dias est toujours disposé à aller à la rencontre du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall pour un dialogue sur les moyens à mettre en place en vue de la réalisation et de l’accomplissement de son plan d’action prévu pour son règne. Un plan de déroulement ou une ambition du maire qui n’est rien d’autre que la poursuite et l’amplification des investissements pour la modernisation et le développement durable de Dakar. En effet, lors d’une sortie sur les Allées Khalifa Ababacar Sy effectuée dans le cadre de la Campagne des locales, Barthélémy Dias avait appelé les militants et sympathisants à la « mobilisation générale pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022 », sans avoir auparavant oublié de réitérer sa disponibilité à rencontrer le chef de l’Etat et de rappeler sa main tendue aux autorités étatiques.

« J’avais annoncé que nous avons l’intention, en cas de victoire au sortir de ces joutes, de rendre visite au président de la République pour échanger avec lui sur les préoccupations et l’avenir de Dakar. En proclamant officiellement sa volonté, nous rendons grâce à Dieu, car notre seul souhait est de bâtir Dakar pour en faire une ville exemplaire dans tous les domaines (cadre de vie, santé, éducation, sport, jeunesse, loisir) en Afrique et dans le monde. Des préoccupations que nous vivons au quotidien ». Il faut notifier que pour cette visite-ndogou, Barthélémy Dias étais accompagné par le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Cheihk Gueye, et du Bureau municipal.