Les autorités sénégalaises ont démantelé un réseau de contrefaçon de billets. Selon les informations du média Seneweb, c’est au total 1 milliard 308 millions de francs CFA en coupure de billets noirs en dollars et en euros qui ont été saisis par le Groupement polyvalent de recherches et de répressions de la fraude des douanes du Sénégal. Une dizaine d’interpellation de faussaires a été réalisée dans plusieurs régions à savoir : Dakar, Thiès et Louga. D’après un communiqué des douanes, ces interpellations ont été possible grâce à des informations données par plusieurs sources.

23 paquets de billets noirs comprenant 865 billets de 500 euros

A l’issue de l’opération, le bilan des billets saisis par les douanes s’élève à quatre paquets de billets de banque contrefaits contenant 600 billets de 500 dollars et 23 paquets de billets noirs comprenant 865 billets de 500 euros. A cela s’ajoute 486 billets blancs puis 381 billets de 50 euros, 1392 billets de 100 euros et 103 billets de 200 euros d’une valeur totale de 611 320 euros. Plusieurs véhicules ont été saisis dont un véhicule de type BMW X1. A Thiès, deux Sénégalais et un étranger ont été arrêtés.

Plus de 1,5 milliard en billets noirs saisis en 2021

Outre ces derniers, cinq autres personnes ont été interpellées pendant qu’ils lavaient des billets noirs, toujours dans la même localité. Notons qu’après avoir obtenu des informations, les agents de la douane ont réalisé des enquêtes, et ont aussi infiltré lesdits réseaux à Thiès. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités démantèlent un réseau de contrefaçon de billets au Sénégal. Fin 2021, plus de 1,5 milliard en billets noirs et 330 millions de francs en faux billets avaient été saisis. Pour découvrir ces billets, les forces de l’ordre effectuaient la fouille d’un véhicule au cours d’une opération de sécurisation