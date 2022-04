Des nouveaux noms apparaissent désormais chaque jour dans l’affaire du présumé viol qui oppose la masseuse Adji Sarr au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Récemment cité comme personne impliquée et ayant donné un coup de main à l’accusatrice, Bougane Guèye Dany n’a pas tenu à rester trop longtemps silencieux face aux différentes accusations à son encontre. Le PDG de D-Media dans une vidéo diffusée sur Youtube a simplement contesté avoir eu des relations intimes avec l’accusatrice de Sonko ou encore de lui avoir apporté un quelconque soutien.

Des spéculations selon lesquelles le PDG de D-Media, Bougane Guèye Dany aurait apporté une aide considérable à la dame qui accuse Ousmane Sonko de viol, ont couru les rues il y a quelques jours. D’après les dires, il aurait entretenu avec l’accusatrice Adji Sarr des relations intimes lors de ces nombreuses visites dans l’un de ses appartements qu’il aurait mis à sa disposition. Mais très vite, Boucan Guèye a apporté des clarifications aux sujets en lavant ainsi son intégrité. « Je ne connais pas quelqu’un proche d’elle, martèle le leader du mouvement Gueum Sa Bop. Je ne vois pas pourquoi mon nom doit être cité dans ce dossier jusqu’à ces calomnies, ces scènes pornographiques », a-t-il martelé en jurant que toutes ces informations ne sont que calomnies.

Dans la vidéo YouTube, le patron a clairement expliqué que son immeuble R+10, qui se situe à la Cité Keur Gorgui, n’a que des bureaux, et non des appartements. Il a également faire savoir que les 9e et 10e étages de l’immeuble forment un duplex, que sa femme habite. Selon lui, ce lieu n’est évidemment pas un endroit pour cacher une personne, car il reçoit au moins 500 personnes par jour. « Mon immeuble à la Cité Keur Gorgui est un R+10. Ce sont des bureaux, il n’y a pas d’appartements, révèle-t-il. Les 9e et 10e (étages) forment un duplex, c’est ma femme qui y habite. Et puis quand on se cache, quand on cache quelqu’un, ce n’est pas l’endroit idéal pour le faire. Cet immeuble reçoit au moins, 500 personnes par jour », a-t-il avoué tout en jurant également n’avoir aucune connaissance personnelle de la personne de Adji Sarr.