Le chef du Conseil de souveraineté du Soudan Abdel Fattah Al-Burhan a accusé l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Soudan Volker Perthes d’ingérence dans les affaires intérieures du pays en menaçant de l’expulser, a fait savoir la chaîne de télévision Al Arabiya. Burhan a averti Perthes « de cesser d’outrepasser le mandat de la mission de l’ONU et l’ingérence flagrante dans les affaires soudanaises, car cela conduirait à son expulsion du pays« . Il a également exhorté l’ONU et l’Union africaine (UA) « à faciliter le dialogue entre les Soudanais et à éviter d’outrepasser leur mandat« .

L’envoyé de l’ONU, Perthes a déclaré dans un discours prononcé lundi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le Soudan se dirigeait vers « un effondrement économique et sécuritaire » à moins que la transition dirigée par les civils ne soit rétablie. Le rédacteur en chef du journal des forces armées, Ibrahim Al-Houri, dans un article, a accusé la Mission de l’ONU au Soudan dirigée par Perthes de « ne pas adhérer au principe de neutralité« .