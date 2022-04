Il avait disparu des réseaux sociaux après le match du Mali le 26 janvier 2022. Mokobe ne fera son retour que le 27 mars, deux mois plus tard. De son vrai nom Mokobé Traoré, l’artiste aura vécu le pire : « Ça fait deux jours désolé pour ces longs moments d’absence (presque 3 mois) je vous expliquerai très prochainement le pourquoi du comment, toujours est-il que vous m’avez énormément manqué… » avait-il lancé ce 27 mars. Il y a quelques heures, l’artiste est revenu sur ses déboires. Un palu sévère qui va le clouer sur un lit d’hôpital pour de longues semaines. Ses déboires ont eu lieu à Abidjan en Côte d’ivoire.

Intubé, puis rapatrié dans le coma

« j’ai été hospitalisé 10 jours à abidjan où j’étais complètement inconscient puis rapatrié d’urgence en avion médicalisé à paris a l’hopital necker mais en plein vol ils ont dû m’intuber et je me suis retrouvé dans le Coma. Dieu merci grâce aux prières et soutien de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, entourage, ami(es) cousins cousines, j’ai repris conscience et j’ai été magnifiquement soigné » a entre autres déclaré celui qui affirme avoir souffert d’un neuropaludisme sévère.

Il a exhorté ses fans à ne pas se dire que le paludisme ne frappe que les touristes. Pour lui, il ne faut absolument pas oublier ses traitements lorsqu’on voyage vers l’Afrique, notamment l’artemisia qu’il promet de ne plus oublier pour prévenir la maladie. Mokobe n’a pas non plus manqué de saluer les médecins qui ont « assuré ».