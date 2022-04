La 8ème session des ministres en charge de la sécurité et de la défense des Etats membres de l’initiative d’Accra s’est tenue à Cotonou la semaine dernière. Au cours de ces assises, chaque pays a présenté la situation sécuritaire à l’intérieur de ses frontières. Ils ont aussi discuté des dispositions préparatoires en vue d’une mise en œuvre rapide de l’opération Koudanlgou renforcée.

« Les opérations militaires conjointes transfrontalières pèseront à coup sûr dans la lutte antiterroriste »

Une opération militaire antiterroriste transfrontalière de l’initiative d’Accra qui n’est rien d’autre qu’un mécanisme de sécurité coopératif et collaboratif ayant pour but d’enrayer l’insécurité liée au djihadisme aux frontières des Etats membres (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo). Le député Rachidi Gbadamassi, président de la commission des relations extérieures, de la défense et de la sécurité du parlement béninois pense que l’opération Koudanlgou renforcée vaudra son pesant d’or dans la lutte antiterroriste dans la sous-région.

« Les opérations militaires conjointes transfrontalières pèseront à coup sûr dans la lutte antiterroriste dans les zones transfrontalières dans la mesure où les populations de part et d’autre ne manifesteront plus le sentiment d’appartenance à un Etat au détriment d’un autre. Ce qui va renforcer la confiance entre elles et les autres acteurs de la sécurité et faciliter de ce fait la circulation de l’information à temps » a déclaré le député au micro de la radio nationale. Le parlementaire est persuadé que les solutions contre le terrorisme en Afrique doivent être essentiellement africaines dès lors que les terroristes se confondent aux populations.