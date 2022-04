Tentative de trafic de migrants, faux et usage de faux et association de malfaiteurs, telles sont les charges retenues contre le député Mamadou Sall et les autres personnalités également impliquées dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques. Présentés devant un tribunal de Dakar, le juge a requis une condamnation de deux ans de prison contre chacun des accusés. Des dommages et intérêts pour les plaignants pourraient bien être ajoutés à la condamnation le jour du verdict.

Le 19 mai prochain, chacune des parties pourra être fixé dans l’affaire qui éclabousse les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho ainsi que le conseil départemental de Saraya et El Hadj Kondé. Au cours du dernier procès, les six présumés victimes dans cette affaire ont tous réitéré leurs accusations contre El Hadji Diadié Konde et sont tous revenus sur les motivations de leur plainte. Ils réclament d’ailleurs, le remboursement des sommes versées. Bien que depuis le début de cette affaire, les mis en cause ont tous nié les faits qui leur sont reprochés, El Hadji Diadié Konde a lui par contre reconnu avoir encaissé des sommes d’argent pour faire voyager les plaignants en Europe.

Il a également reconnu avoir confectionné certains documents administratifs sans pour autant préciser avoir reçu de l’aide venant des députés. Appelée à la barre de la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar hier, jeudi 21 avril, tous les prévenus ont plaidé non-coupable. Le maître des poursuites dans ses réquisitoires a martelé que « Vous avez ici des députés faussaires, des députés escrocs. Vous avez blessé la République. Au lieu de servir la République, ils ont utilisé leur privilège pour dépouiller de pauvres gens. Être députés et faussaires, ce sont des mots qui ne peuvent pas aller ensemble ».

Le Procureur de la République a demandé au tribunal de déclarer tous les prévenus coupables de toutes les infractions « d’association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, trafic de migrants et faux usage de faux en écritures privées de banque dans un document administratif et en écriture publique authentique » qui leur sont reprochées. Dans son réquisitoire, il a demandé 2 ans de prison ferme contre Kondé et 2 ans dont 3 mois ferme pour les autres prévenus, à savoir les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Sadio Dansokho, ancien président du Conseil départemental de Saraya. Les avocats de la défense ont eux par contre formulé des demandes de mise en liberté provisoire qui ont été rejetées par le tribunal pour motif de « risque de trouble à l’ordre public ». Les accusés resteront donc en détention jusqu’au 19 mai prochain pour le verdict final.