Plusieurs mois se sont écoulés depuis que les militaires ont renversé le gouvernement du président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. Aujourd’hui, le Burkina Faso est dirigé par la junte militaire avec à sa tête le colonel Paul-Henri Sandaoga Damiba déclaré président de la transition du pays par le conseil constitutionnel, depuis le 09 février 2022. Suite à sa venue au pouvoir, la durée de transition a été fixée à trois ans, conformément à la charte constitutionnelle signée par le nouvel homme fort du pays, le 1er mars dernier. Cependant, cette durée de transition n’est pas approuvée par la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

« Ce qui nous dicte notre action, c’est vraiment le terrain »

Cette dernière a demandé à recevoir un calendrier au plus tard le 25 avril prochain. Mais, cette échéance de la CEDEAO a été rejetée par la junte burkinabée. Hier jeudi 31 mars 2022, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a rappelé que la durée de la transition a été fixée depuis le 28 février 2022 lors des assises nationales. « Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu’un seul délai. Celui de bien faire les choses, celui d’agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Ce qui nous dicte notre action, c’est vraiment le terrain, c’est vraiment l’opérationnel, et c’est le contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé » a-t-il notamment indiqué.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un Etat africain rejette une proposition de la CEDEAO. En effet, le Mali avait au cours du mois de mars dernier rejeté la proposition d’une durée de transition comprise entre 12 et 16 mois. Les autorités maliennes qui se sont engagées à organiser les élections en février 2022, ont proposé que la transition se fasse sur quatre ans. Le rejet de cette proposition de la CEDEAO avait eu lieu durant la visite du médiateur et ex-président nigérian Goodluck Jonathan au Mali, qui s’était terminée sans aboutir à un accord avec les autorités maliennes.