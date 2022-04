Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est sous le coup de plusieurs sanctions infligées par les occidentaux. Ce mardi, la Grande-Bretagne a décidé de mettre le pied sur l’accélérateur en gelant une manne financière importante du Kremlin. En effet, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle va geler « plus de 60% des 604 milliards de dollars de devises étrangères du régime ».

Nouveau coup dur pour la Russie dirigée par Vladimir Poutine. La Grande-Bretagne vient d’annoncer le gel de plus de »350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine« . C’est la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss qui a annoncé la nouvelle au cours de son déplacement à Varsovie lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue polonais Zbigniew Rau.

« Jusqu’à présent, nos sanctions ont eu un effet paralysant sur ceux qui alimentent et financent la machine de guerre de Poutine. Cette semaine, nous annoncerons que nous avons gelé plus de 350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine« , a déclaré l’officiel britannique qui appelle à faire plus. « Les réserves non disponibles, nos sanctions coordonnées repoussent l’économie russe à l’ère soviétique. Mais nous pouvons, et nous devons, faire plus« , a précisé Mme Truss.