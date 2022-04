Vers la fin de l’année 2020, les américains étaient appelés aux urnes pour choisir leur président. Au terme du processus tout concordait à déclarer Joe Biden, le challenger du président sortant comme vainqueur de la présidentielle. Pendant de nombreuses semaines, le président sortant Donald Trump a rejeté les résultats. Le 06 Janvier 2021, la victoire du démocrate devait être certifiée au Capitole. Ce jour-là, les USA ont connu des événements malheureux au cours desquels des américains ont perdu la vie. Pour l’actuel président Joe Biden qui s’est exprimé en privé, l’ancien président devrait être poursuivi. C’est en tout cas ce que révèle le le New York Times.

Le président américain Joe Biden a déclaré en privé que l’ancien président Donald Trump devrait être poursuivi pour les émeutes du 6 janvier au Capitole américain, a rapporté samedi le New York Times. En outre, le président a décrit Trump comme une « menace pour la démocratie », selon deux personnes au courant de la conversation qui se sont entretenues avec le journal. C’est à la suite d’entretiens avec plus d’une douzaine de personnes, « y compris des responsables de l’administration Biden et des personnes connaissant la pensée du président » que le média a publié son article. Toutes les personnes consultées ont requis l’anonymat pour s’exprimer librement, précise le journal.

Biden serait frustré par le procureur général américain Merrick Garland, qui enquête sur l’émeute, selon des personnes proches du président Joe Biden. Le numéro un américain Joe Biden aurait décrit Garland comme un « juge lourd » et a déclaré qu’il souhaitait le voir prendre davantage de « mesures décisives » concernant les émeute au Capitole, selon le Times. Toujours selon le média Biden n’aurait jamais exprimé ses frustrations directement à Garland concernant les émeutes au Capitole qui ont eu lieu le 6 Janvier 2021.