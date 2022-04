La Russie est sous le coup de multiples sanctions des occidentaux depuis qu’elle a entamée son offensive en Ukraine. Cela ne semble pas décourager les autorités qui poursuivent leur offensive. Dans ce contexte, les occidentaux comptent bien pousser le bouchon plus loin en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Ce vendredi, la France a annoncé que de nouvelles sanctions seront prises par l’UE et cela concerne le pétrole russe. La France a également assuré qu’elle continuera de soutenir l’Ukraine car elle sait que « cette guerre va durer ».

La France a annoncé ce vendredi que l’UE travaille sur un sixième paquet de sanctions contre la Russie. La décision finale qui pourrait intervenir la semaine prochaine selon une officielle française concerne notamment les livraisons de pétrole russe, a annoncé vendredi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre sur les antennes de la chaine française BFMTV. « La pression sur la Russie n’est pas seulement exercée sous la forme de fournitures militaires à l’Ukraine, mais aussi par le biais de sanctions contre la Russie« , a-t-elle déclaré.

« Nous continuons à exercer une pression économique sur la Russie. Nous travaillons sur un sixième paquet de sanctions qui, selon nous, sera adopté la semaine prochaine et concernera le pétrole« , a déclaré Mme Legendre. L’officielle française a par ailleurs assuré que son pays va continuer d’apporter son soutien militaire à l’Ukraine. Cela, car la France sait « que cette guerre va durer« , précise Mme Legendre. « Ce que nous souhaitons, c’est pouvoir faire en sorte qu’une négociation arrive au plus vite entre la Russie et l’Ukraine. (…) Nous sommes en train de livrer des Caesar (camions équipés d’un système artillerie) aux forces ukrainiennes pour faire en sorte que l’Ukraine puisse se défendre et créer le rapport de forces qui aboutisse à des négociations« , poursuit l’officielle française.