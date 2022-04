Le président français Emmanuel Macron a annoncé s’être entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et a promis de continuer à aider son pays. « Au Président Zelensky que je viens d’avoir par téléphone, j’ai dit à nouveau notre détermination à ses côtés pour mettre fin au conflit et notre solidarité », a-t-il écrit sur Twitter. « En 50 jours, la France a livré à l’Ukraine plus de 100 millions d’euros d’équipements militaires. Nous fournirons des capacités additionnelles. Je m’y suis engagé. En Européens, aussi, nous mobilisons 1,5 milliard d’euros pour équiper les forces ukrainiennes. Nous continuerons », a-t-il promis.

Pour rappel, le président français Emmanuel Macron a préféré se désolidariser de son homologue américain Joe Biden qui accuse la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Pour l’actuel patron de l’Élysée, même si ce qui se passe en Ukraine est condamnable, « l’escalade de mots » ne servirait à rien. « Le génocide a un sens. Le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères », a-t-il déclaré.