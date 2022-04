Le mardi 19 avril dernier, un gérant de mine chinois a été jugé et condamné au Rwanda pour des actes de violence sur certains de ses ouvriers. Reconnu coupable pour maltraitance sur quelques-uns de ses employés, il a été condamné à 20 ans de prison par le tribunal de Karongi au Rwanda. Des suites de sa condamnation, l’ambassade de Chine à Kigali a réagi par rapport aux faits, tout en invoquant le respect des lois du Rwanda, mais également de celles qui protègent les ressortissants chinois.

Quelques mois après les faits, Sun Shujun, le gérant de mine pour l’entreprise chinoise Ali Group Holding a été jugé et condamné pour les faits de violences et tortures sur des Rwandais qui lui sont reprochés depuis août 2021. À l’époque, c’était une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, qui a éveillé les soupçons des autorités du pays. Dans la vidéo, on pouvait apercevoir le chinois Sun Shujun en train de fouetter un Rwandais étendu sur le sol, les mains attachées à un poteau de bois aux abords d’une mine de cassitérite du district de Rutsiro, près du lac Kivu dans l’ouest du Rwanda.

Après son arrestation, une enquête avait été ouverte dans ce cadre et quatre victimes ont été entendues par la justice. Les éléments de l’enquête ont révélé que le gérant essayait ainsi de punir ses employés qu’il accusait d’avoir volé des minerais. Sun Shujun a finalement été condamné à 20 ans de prison par le tribunal de Karongi pour avoir administré des châtiments corporels à des ouvriers dans une intention malveillante. Après son jugement, l’ambassade de Chine à Kigali a, à travers un communiqué, demandé aux entreprises et aux citoyens chinois de respecter les lois du Rwanda tout en appelant les autorités rwandaises à la protection des droits des citoyens chinois vivant ou de passage sur la terre rwandaise.