Will Smith a démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. L’annonce de sa décision a été faite par le biais d’un communiqué rendu public par son service de presse. Selon les précisions du communiqué de l’acteur américain, il est prêt à faire face à toutes les décisions qui seront prises par le Conseil d’Administration suite à l’acte qu’il a posé. « Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour m’assurer que je ne permets plus jamais à la violence de dépasser la raison. », a-t-il poursuivi.

La démission intervient après la réaction de l’Académie des arts et des sciences du cinéma sur l’incident qui s’est produit au cours de la cérémonie des Oscars. Will Smith avait en effet giflé l’humoriste Chris Rock qui a fait une blague sur la maladie de sa compagne. Après avoir formellement condamné l’acte de l’acteur américain, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé l’ouverture d’une procédure pour punir l’acte.

La procédure disciplinaire se poursuit

«Si nous souhaitons préciser qu’il a été demandé à M. Smith de quitter la cérémonie et qu’il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment», mentionne l’organisation dans son communiqué. Pour David Rubin, président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, la procédure disciplinaire se poursuivra malgré la démission de l’acteur américain de l’Académie. « Nous continuerons à faire avancer nos procédures disciplinaires contre M. Smith pour violation des normes de conduite de l’Académie, avant notre prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 18 avril », précise-t-il dans un communiqué publié ce vendredi.