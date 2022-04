Le candidat à la prochaine élection présidentielle française, Eric Zemmour est désormais poursuivi pour propos « mensongers, discriminatoires et racistes ». Suite à la tôlée suscitée par les propos racistes du militant de l’extrême droite contre les ressortissants sénégalais vivant hors de leurs frontières, une association sénégalaise a fait recours à la justice en déposant une plainte contre le candidat en courses pour les Élysée. La plainte a été déposée au Tribunal judiciaire de Paris, qui est désormais chargé de mettre un terme à cette affaire à travers son verdict qu’il fournira à la fin des diverses analyses portant sur les faits et les composants de la plainte.

Le candidat au fauteuil présidentiel français et militant de l’extrême droite Eric Zemmour, avait-il il y a peu, lors d’une visite à la Porte de la Villette à Paris, déclaré que la plupart des délinquants étrangers sont sénégalais et qu’il se chargerait personnellement de les renvoyer dans leur pays si les votes l’amenaient à la gouvernance du pays français. Bien évidemment, ces propos n’ont pas été les bienvenus chez la majorité des Sénégalais qui ont fortement riposté face à ces injures. Et l’État Sénégal a lui aussi condamné les propos racistes par le biais de son ambassadeur auprès de la France.

Le jeudi 31 mars dernier c’est l’association « La Maison des potes » qui à travers les Mes Babou Ousseynou et Slim Ben Achour, a déposé une plainte contre Zemmour pour propos « mensongers, discriminatoires et racistes ». La plainte a été déposée au niveau du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris selon L’Observateur. Cependant, le candidat Eric Zemmour ne serait pas le seul visé par cette plainte selon les informations relayées. En effet, la chaîne Cnews, qui avait relayé les propos controversés de Zemmour contre les Sénégalais, se présentera également devant le tribunal pour répondre de ses actes.