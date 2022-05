Une nouvelle tragédie au Sénégal. Dans la soirée d’hier, les médias ont annoncé le décès de plus de 10 bébés à la suite d’un incendie dans un hôpital. Précisément 11 bébés ont perdu la vie dans cet incendie. La nouvelle n’a pas laissé indifférent le numéro un sénégalais qui a réagit tard dans la nuit d’hier sur le réseau social Twitter. « A leurs mamans et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion », a écrit le Président Macky Sall sur Twitter.

Macky Sall a exprimé sa compassion aux familles qui ont perdu leurs bébés à la suite d’un incendie dans un hôpital au Sénegal. « Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion« , a tweeté le président sénégalais.

De son côté, la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de suspendre ses activités. «En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ces drames, la coalition Yewwi Askan Wi décide de suspendre toute activité politique sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora pendant 72 heures», indique un communiqué de presse de la coalition cité par iGFM.