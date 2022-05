En déplacement au Cameroun pour un concert ce dimanche à Yaoundé, l’artiste ivoirien, le chantre, Ks Bloom est actuellement en situation difficile. Lui et son équipe ont été retenus dans le pays. D’après la presse, es affaires du chantre ivoirien ont été saisies par les organisateurs du spectacle au Cameroun, et l’un de ses managers avait même été mis aux arrêts. Aux dernières nouvelles, il aurait été libéré. Une information confirmée par l’animateur Willy Dumbo. « BREAKING NEWS LE Manager de Ks Bloom vient d’être relâché ! Merci à l’ambassade de Côte d’Ivoire au Cameroun. Elie rentrez chez vous maintenant . Du bon placali vous attend. Source: Staff de l’artiste » a déclaré Willy Dumbo sur la toile. Des centaines d’internautes ivoiriens ont réagi à l’affaire, ravivant ainsi les tensions entre les ivoiriens et les camerounais. Du côté des camerounais, certains influenceurs ont appelé à relâcher l’artiste, pour calmer les tensions.

KS Bloom a lui même donné sa version des faits il y a quelques heures. « Nous avons été contactés pour un concert au Cameroun. Nous sommes arrivés le jour J. On nous réveille pour une conférence de presse … Une fois à la conférence de presse, on nous informe que Indira sera là; on finit de confirmer la conférence sans avoir reçu la totalité du cachet. A midi, on veut aller pour la balance, rien n’est prêt. Je contacte l’une des artistes, qui m’informe à son tour qu’elle ne sera pas là car elle ne s’est pas entendue avec les organisateurs, alors que pendant la conférence, ils nous avaient confirmé qu’elle sera là. Un père de l’église Vase d’honneur a voulu que je sois dans son église, les promoteurs lui ont réclamé la somme d’un million. Je n’ai jamais réclamé de l’argent pour passer dans une église vase d’honneur. Je dépends d’une maison de production qui a refusé que je participe au concert. Je ne pouvais pas aller contre son autorité. Les promoteurs ont produit un communiqué comme si on était des arnaqueurs. L’un de mes managers a été arrêté par la gendarmerie. Je lance un appel aux autorités du pays, je veux rentrer dans mon pays. Nos affaires sont confisquées » avait-il déclaré.