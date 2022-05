Les éléments de la secte islamiste Boko Haram ont réussi à abattre six membres de la branche ouest africaine de l’État Islamique. Selon les informations rapportées sur cette situation, l’affrontement a eu lieu dans la nuit du dimanche 22 mai entre l’axe Kaffa et Litawa à Damboa, dans l’État de Borno. A en croire les propos de l’expert en contre-insurrection et analyste de la sécurité dans le lac Tchad recueillis par DAILY POST, les éléments de Boko Haram ont attaqué un convoi de terroristes de l’ISWAP.

« Vers 0700 heures, les insurgés de l’ISWAP sur 6 camions Gun et 3 motos sont arrivés dans l’axe de Kaffa pour évacuer les cadavres, puis se sont dirigés vers l’axe de Wajiroko », a confié l’expert au média. « Les luttes intestines et la rivalité amère entre les deux factions terroristes s’étaient intensifiées, les deux groupes cherchant à s’entretuer à la moindre occasion », a-t-il poursuivi.

30 morts dans une attaque de l’Iswap

Notons que cette perte enregistrée dans les rangs de l’ISWAP n’aura pas empêché une attaque ayant occasionné une trentaine de décès dans le nord-est du Nigeria. L’organisation Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) a mené une attaque dans le village de Mudu, dans l’Etat de Borno près de la frontière avec le Tchad. Au total, 30 personnes sont mortes. L’attaque serait intervenue en représailles au raid de l’armée nigériane.