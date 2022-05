Depuis le mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie depuis le début du conflit et des millions de personnes ont dû se déplacer craignant pour leurs vies. Si dans la presse, la possibilité de l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie est évoquée de plus en plus, les autorités ont affirmé que la Russie n’a pas l’intention d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine. L’information a été rapportée par les médias russes.

La Russie ne compte pas utiliser des armes nucléaire en Ukraine et cela ne fait pas partie de ce qui est prévue dans le cadre de l’offensive que la Russie mène dans le pays dirigé par Zelensky. C’est l’essentiel d’une déclaration d’un responsable russe relayée par les médias locaux. Alexeï Zaïtsev, directeur adjoint du département de l’information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, puisque c’est de lui qu’il s’agit a fait cette déclaration lors d’une conférence presse rapporte l’agence TASS.

« Les scénarios d’utilisation possible d’armes nucléaires sont clairement fixés dans les documents doctrinaux russes. Ils ne sont pas applicables à la mise en œuvre des missions de l’opération militaire spéciale en Ukraine« , a fait savoir le directeur adjoint du département de l’information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères Alexeï Zaïtsev. Pour rappel, le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait avertit que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires.