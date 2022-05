Au Bénin, les rois et chefs traditionnels ne doivent plus prendre part aux réunions politiques. Ainsi en a décidé leur organisation faîtière : le Haut conseil des rois du Bénin. Les gardiens de la tradition sont invités à œuvrer à la culture de la paix. David Koffi Aza a réagi à cette interdiction sur la radio Voice Of América (VOA). Le prêtre du Fâ a dans un premier temps rappelé que sous la présidence de Boni Yayi, des pasteurs ont eu à faire la politique pendant une dizaine d’années.

« Il ne faut pas stigmatiser«

« Pendant dix ans nous avons vu des pasteurs à l’œuvre en politique sous Yayi. Pourquoi personne n’en parle. Des pasteurs qui ont été ministres de l’intérieur dans ce pays…personne n’en a jamais parlé, donc le problème ne se pose pas. Il ne faut pas stigmatiser » invite M Aza. Pour lui, ce n’est pas « parce qu’un médecin entre en politique et qu’il pratique un scanner qu’on va dire que le scanner souffre d’insuffisance parce qu’il est politique, Non. Je suis rentré en politique et je l’assume » a-t-il déclaré.

En effet, l’homme est désormais un membre du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Une formation politique dirigée par Jacques Ayadji. Moele-Bénin compte d’ailleurs prendre part aux législatives du 08 janvier 2023.