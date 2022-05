Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) a pris part au dialogue politique initié par le médiateur de la République. Seulement il n’a pas approuvé la forme donnée à ses concertations. Salomon Odjo qui conduisait la délégation à Grand Popo n’a pas manqué de le dire au sortir des discussions.

« On a pensé à un dialogue où tous les partis seraient ensemble… »

« C’est une très bonne initiative mais ce qui gêne un peu c’est la forme que cela a pris…Nous on a pensé à un dialogue où tous les partis seraient ensemble et le débat serait fait et à la fin on tirerait une conclusion, ou bien un rapport qu’on allait déposer à qui de droit » a critiqué le secrétaire administratif du parti d’opposition. Seulement, c’est une initiative du médiateur de la République et c’est la forme qu’il a voulu lui donner. Pascal Essou l’a d’ailleurs dit aux membres de la délégation du parti Fcbe.

De toutes les façons, le parti de Paul Hounkpè a pris part aux concertations et a souhaité que ses suggestions et doléances trouvent un écho favorable pour des élections législatives apaisées. On se rappelle qu’en 2019, il y a eu des affrontements entre populations et forces de l’ordre. Ces citoyens contestaient en effet ce scrutin à sens unique où aucun parti de l’opposition n’avait été autorisé. il y a eu plusieurs morts