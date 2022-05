Le rideau est tombé hier dimanche 22 mai sur l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui » ouverte depuis février à la Présidence de la République. Quelque 200.000 visiteurs ont fait le déplacement selon le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola. Les personnes qui n’ont pas pu se rendre au palais de la Marina ont encore une chance. En effet, certains compatriotes ont souhaité que l’exposition soit prolongée afin qu’ils puissent aller contempler ces œuvres. Et l’exécutif a répondu favorablement à leur demande.

Pour 45 jours

« Le gouvernement a entendu cette demande et il nous a été demandé d’étudier les possibilités de réouverture (…) Je peux vous annoncer avec beaucoup de joie et de soulagement pour moi et toutes nos équipes, qu’à partir du 15 juillet prochain, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours pour la période estivale, pour la période de la fête de l’indépendance afin que les Béninois qui n’ont pas eu l’occasion de venir ici, principalement les béninois de la diaspora , puissent effectuer le déplacement » a déclaré le ministre de la culture selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. L’exposition va donc rouvrir pour 45 jours à compter du 15 juillet prochain.

Une fois que ces 45 jours seront épuisés, les trésors royaux prendront la direction de Ouidah avant de regagner définitivement Abomey après un séjour d’un an. Pour rappel, les œuvres d’art ont quitté la France pour le Bénin, le 10 novembre 2021 par un vol spécialement affrété par le gouvernement béninois.