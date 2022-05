Faustin-Archange Touadéra, le président centrafricain fait parler de lui dans les médias une nouvelle fois. Cette fois-ci, ce n’est pas par rapport à ses actions en temps que chef d’Etat de la Centrafrique, un pays d’Afrique centrale mais plutôt concernant son autre occupation. Car oui, en dehors de sa fonction de président de la République, Touadéra continue d’exercer en temps que professeur de Mathématiques à l’Université de Bangui. Cela a été mis en lumière dans un reportage de la BBC (à voir ci-dessous) diffusé il y a quelques jours.

Enseignant de carrière, Faustin-Archange Touadéra n’a pas abandonné le marqueur et le tableau blanc après avoir accéder au fauteuil présidentiel dans son pays la Centrafrique. Professeur de mathématiques, Faustin-Archange Touadéra est devenu président il y a quelques années et a été réélu pour un second mandat en 2020 dès le premier tour. Le président et professeur s’est confie à la BBC dans un reportage qui a été diffusé plus tôt ce mois. Dans le reportage, le président Touadera qui confie qu’il enseigne depuis 1987 affirme que le secteur universitaire en Centrafrique fait face à une pénurie d’enseignants.

Il estime que s’il peut continuer à dispenser des cours ça va aider les jeunes centrafricains. Le président Touadera révèle que c’est pendant ses heures de repos le samedi qu’il dispense des cours à l’université de Bangui. M Touadera assure que dispenser des cours à l’université ne gêne en rien sa fonction de président de la République. « Ça se concilie très bien, ça ne me gêne pas, bien au contraire ça se complète. Parce que avec mes étudiants ça me permet d’avoir aussi le feedback des actions que nous faisons. Ça me permet de discuter avec mes étudiants, il n’arrête pas de me poser un certains nombre de questions« , confie le Président Touadera