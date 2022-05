Les travailleurs réunis au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) ont fait ce dimanche 1er mai 2022 une marche pacifique à travers les différentes artères de la ville de Cotonou à l’occasion de la célébration de la fête du travail. Ces travailleurs ont crié leur haro sur la faim et la cherté de la vie au Bénin. Les manifestants ont pris le départ de la place de l’Etoile rouge en passant devant le commissariat central de Cotonou, le carrefour Unafrica pour échouer à la Bourse du travail.

Le secrétaire général de CSTB, Kassa MAMPO a lancé la marche. Femmes, hommes et jeunes de tout âge, des banderoles rouges et jaunes nouées autour de la tête, des vuvuzelas retentissantes, les manifestants ont battu le macadam. Sur les pancartes, on peut lire entre autres « Travailleur poursuit ton combat contre la précarité et le chômage». Dans sa déclaration lors du meeting, organisé à la bourse du travail à la fin de la marche, le premier responsable confédéral a affirmé, sur Radio Bénin, que les travailleurs veulent satisfaire leurs besoins. Ils veulent également que leurs «enfants aillent à l’école » et se soigner s’ils sont malades.

Au cours de ce meeting, Kassa Mampo a fait savoir que les travailleurs veulent une augmentation de «60% au moins de revalorisation du SMIG et le maintien du principe de la hiérarchisation des salaires » et «la sortie des actes d’avancement, de promotion». Pour le Secrétaire général de la CSTB, «la lutte ne fait que commencer ». Il appelle donc les travailleurs à ne pas lâcher du lest dans la revendication de leurs droits.

Il faut signaler qu’au moment où la Cstb faisait sa marche, la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin) de Noël Chadaré tenait une séance de réflexion avec ses militants sur le travail et les conditions des travailleurs à l’ère de la rupture. C’est une occasion pour les travailleurs de cette Confédération syndicale d’examiner les résolutions de la rencontre du mardi 26 avril 2022 avec le Président Patrice Talon.