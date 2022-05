Floyd Mayweather, le boxeur américain à la retraite, est au Nigéria depuis quelques jours. L’ancien champion multi-poids s’est rendu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest pour promouvoir son match d’exhibition contre Don Moore à Dubaï s’est exprimé au cours d’une conférence de presse le dimanche 8 Mai. Il a profité de l’occasion pour faire une promesse.

Floyd Mayweather, veut créer un camp de boxe au Nigéria. C’est le boxeur lui-même qui l’a annoncé au cours de sa visite dans le pays après avoir rencontré le ministre nigérian des transport hier. « Avant d’aller à Dubaï, je ne pouvais pas choisir un meilleur endroit que le Nigeria. J’ai hâte de revenir au Nigeria pour m’entraîner et continuer à construire mon héritage, et nous voulons également aider à construire un camp de boxe pour les jeunes et les enfants à venir. Avec l’aide de Keane [Anis], l’un de mes amis les plus proches, qui vient du Nigéria », a-t-il déclaré.

Après sa conférence de presse pendant le week-end, Floyd Mayweather a rencontrer le ministre des Transports du Nigéria Rotimi Amaechi, dans sa résidence située à Abuja dans la journée d’hier lundi 9 mai. Le promoteur de boxe âgé de 45 ans maintenant a affirmé qu’il souhaitait se rendre au Nigeria depuis un certain temps, mais que « les choses ne se sont pas déroulées comme prévu ».