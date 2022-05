Aux Etats-Unis, la question des violences policières est un sujet qui est toujours d’actualité. Il y a quelques années, l’afro américain George Floyd est décédé au cours de son interpellation par la police américaine. La nouvelle avait choqué certains américains qui avaient à l’époque lancé des manifestations dans plusieurs états. L’ancien président Donald Trump proposait de tirer sur les manifestants dans le rue. C’est ce que révèle un ex-officiel américain dans un livre.

L’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper a confié dans son livre « A Sacred Oath » que le magnat de l’immobilier proposait de tirer sur les manifestants qui étaient dans les rues après le meurtre de George Floyd alors qu’il était le locataire de la Maison-Blanche. L’ancien officiel américain a affirmé dans son livre que l’ancien président Trump aurait affirmé ceci concernant les manifestants : « Vous ne pouvez pas simplement leur tirer dessus ? Tirez-leur simplement dans les jambes ou quelque chose?«

Le livre de l’ancien Secrétaire à la Défense des États-Unis Mark Esper qui doit sortir dans quelques jours selon des médias, contient des révélations fracassantes sur un haut membre du Cabinet de Trump. Ce n’est pas la première fois que de telles révélations sont faites sur l’ancien président Trump. L’année dernière, le livre « Frankly, We Did Win This Election » a révélé que Trump, au cours de plusieurs réunions tendues dans le bureau ovale, avait appelé plusieurs fois les forces de l’ordre à tirer sur les manifestants.