Le groupe terroriste État islamique a été le plus meurtrier au monde en 2021, l’Afrique est devenue sa cible principale, a annoncé mercredi à Marrakech le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Il a pris la parole à l’ouverture de la réunion ministérielle des pays-membres de la coalition internationale contre État islamique avec la participation de délégués de plus de 80 États. L’événement a été organisé à l’invitation des ministres des Affaires étrangères du Maroc et des États-Unis.

« L’État islamique est devenu le groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2021. Avec l’Afrique comme cible principale, le continent représente 41% du total des attaques de l’EI dans le monde », a déclaré M. Bourita. « En 2021, l’Afrique subsaharienne représentait 48% des décès dus au terrorisme dans le monde, avec 3.461 victimes. En conséquence, le nombre total de morts au cours des 15 dernières années a atteint 30.000 personnes », a noté M. Bourita.

Les ministres de la coalition examinent les efforts de stabilisation dans les régions précédemment touchées par l’EI, les actions de communication stratégique contre la propagande radicale de l’EI et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers. Une attention particulière est accordée aux mesures pour contenir la menace terroriste dans les pays africains.

(TASS)