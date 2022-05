Le Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels en Afrique s’est ouvert samedi à Malabo, en Guinée équatoriale. Ses travaux ont démarré par l’observance d’une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme en Afrique, annoncée par le président angolais João Lourenço, rapporte l’agence de presse russe TASS.

« Le terrorisme est désormais la plus grande menace pour la paix en Afrique et la sécurité du continent, il ébranle les fondements des États et de la société« , a déclaré dans son discours d’ouverture le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. « Face au terrorisme, l’Afrique doit rester unie« , a-t-il préconisé. Il a souligné que le terrorisme continue de se propager à travers l’Afrique, sapant la souveraineté et l’intégrité de régions entières.

Le président Teodoro Obiang Nguema a fait remarquer que la vague croissante de changements anticonstitutionnels de gouvernements, qui affaiblit la légitimité démocratique et l’État de droit, constituait également un danger. Les participants au sommet ont exprimé leur plus grande inquiétude face à la situation en Afrique de l’Ouest, où au cours des trois dernières années, les militaires ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso par des coups d’État. Ils ont souligné qu’il existe un lien intrinsèque entre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernements.