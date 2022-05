L’affaire qu’on pourrait sans risque de se tromper appeler : « meurtre de Kiné Gaye » n’aura visiblement pas livré tout son secret. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais ce mercredi, la police a également mis la main sur la mère du présumé coupable. La femme est gardée à vue à la Sûreté urbaine de Dakar. Pour l’heure, aucune information n’a filtré sur les raisons de son interpellation par les forces de sécurité.

Selon des rumeurs qui ont circulé, la femme aurait poursuivi l’organisation du baptême de son petit-fils malgré l’arrestation de son fils. L’imam n’aurait tout de même pas officié la cérémonie à cause de l’affaire en cours. Rappelons que le mis en cause est passé aux aveux devant les enquêteurs. Il a accepté avoir froidement abattu à coups de couteau la jeune femme.

Il risque la prison à vie

« Je l’ai poignardée au pied, elle a crié. J’ai visé l’abdomen et j’ai continué jusqu’à ce qu’il meure », aurait-il déclaré selon les médias. « Ma femme me mettait une pression terrible pour le baptême de notre premier enfant ce dimanche et il me fallait absolument trouver de l’argent. C’est ce moment que j’ai tout planifié », a-t-il poursuivi. Selon la presse, la garde à vue du principal mis en cause de l’affaire a été prolongée. Ce mercredi 25 mai, il sera présenté au procureur de la république pour assassinat et actes de barbarie. On retient que le présumé coupable risque la prison à vie.