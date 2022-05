L’affaire relative au meurtre de Kiné Gaye, une gérante d’une multiservices à Pikine au Sénégal continue de défrayer la chronique. Selon les informations rapportées par la presse ce mardi, la garde à vue du principal mis en cause de l’affaire a été prolongée. Ce mercredi 25 mai, il sera présenté au procureur de la république pour assassinat et actes de barbarie.

Selon Liberation, le présumé coupable pourrait être condamné à la prison à vie s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. A en croire les précisions apportées par la presse sénégalaise sur ce dossier, il serait passé aux aveux devant les enquêteurs. Il avoue avoir froidement assassinée à coups de couteau la jeune femme. Le mis en cause aurait expliqué selon les médias sénégalais les détails de l’acte qu’il a posé.

Il parle des détails de son plan

« Je l’ai poignardée au pied, elle a crié. J’ai visé l’abdomen et j’ai continué jusqu’à ce qu’il meure », aurait-il déclaré selon les médias. « Ma femme me mettait une pression terrible pour le baptême de notre premier enfant ce dimanche et il me fallait absolument trouver de l’argent. C’est ce moment que j’ai tout planifié », avoue le présumé meurtrier. Il ajoute avoir attendu le moment pour passer à l’acte.