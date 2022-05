Le chanteur de gospel nigérian, Steve Crown, a partagé sur la toile un récent drame qui l’a frappé et comment il a échappé de peu à la mort, après un terrible accident. Steve Crown a partagé des photos et vidéos sur Instagram et a remercié Dieu de lui avoir sauvé la vie. Dans une vidéo, on voit Crown allongé sur le lit d’hôpital pour un scanner, le cou soutenu par des bretelles.

« Ton amour ne finit jamais Jésus », a-t-il écrit dans la légende. Réagissant à la vidéo, la chanteuse de gospel Nikki Laoye a commenté: « Le diable est un menteur, nous remercions Dieu pour sa protection sur vous, Dieu va accélerer votre guérison au nom de Jésus »