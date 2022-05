Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mort du directeur artistique de la marque de luxe Louis Vuitton, Virgil Abloh. Ce dernier est mort des suites d’un cancer à l’âge de 41 ans, le 28 novembre 2021. Depuis, la marque fondée en 2013 par le créateur de mode, Off White, est restée sans directeur artistique jusqu’au samedi dernier. En effet, le poste est maintenant occupé par Ibrahim Kamara, rédacteur en chef du magazine de mode Dazed. Ce dernier âgé de 31 ans est un ancien collaborateur de Virgil Abloh. La nouvelle nomination a été rendue publique par Off White, sur Instagram.

Il s’est dit « honoré »

Le samedi 30 avril 2022, la marque a écrit qu’Ibrahim Kamara « rejoindra un collectif de créatifs et pilotera la direction artistique de la marque », tout en ajoutant que « la relation d’Ibrahim avec Virgil et Off-White, née et entretenue par le biais de messages privés sur Instagram, s’est épanouie à la fois personnellement et professionnellement au cours des trois dernières années ». Toujours selon Off White, avec son nouveau rôle, il aura à charge de développer notamment l’image et sa vision des collections de la marque, mais aussi son influence. Après sa nomination, Ibrahim Kamara s’est dit « honoré » d’avoir été choisi de faire partie de l’équipe qui racontera la suite de l’histoire que Virgil Abloh a commencée par écrire.

Virgil Abloh est décédé d’une forme rare de cancer

Pour rappel, Virgil Abloh est décédé d’une forme rare de cancer appelée angiosarcome cardiaque. Il s’agit en effet d’un cancer du cœur capable de développer des tumeurs sur la partie extérieure ou intérieure des cavités cardiaques. Après l’annonce de la nouvelle, Bernard Arnault, patron de LVMH, avait fait part de sa tristesse. « Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi dans ce moment de grande tristesse, et nous pensons tous à ses proches après le décès de leur mari, leur père, leur frère ou leur ami » avait-il déclaré.