Après plus de cinq décennies, le Congrès américain a consacré pour la première fois une audition aux phénomènes d’objets volants non identifiés. Selon des informations rapportées par les médias, Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour la US Navy a opiné sur le phénomène devant les élus américains. Même s’il n’a pas confirmé la présence de vie extraterrestre, il fait remarquer qu’au cours de ces dernières décennies, la présence des ovnis s’est multipliée.

« Depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d’objets non autorisés ou non identifiés », a déclaré ce responsable du Pentagone devant des élus américains. Pour lui, cette augmentation des nombres d’identifications est liée « aux efforts considérables » de l’armée américaine consacrés à « déstigmatiser l’acte de signaler les observations » et au progrès technologique. Il y a quelques mois, le renseignement américain indiquait notamment que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués.

Un danger pour les USA?

L’objectif principal de l’armée américaine est de savoir si ces « phénomènes aériens non identifiés » peuvent être une menace pour la sécurité du pays. Pour certains élus américains tels que le démocrate André Carson, chef de la commission parlementaire ayant initié l’audition, ces objets non identifiés doivent être traités comme potentiellement dangereux pour la sécurité du pays. « Les phénomènes aériens non identifiés constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale », avait-il déclaré.