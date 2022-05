Le président ukrainien Zelensky estime que le rétablissement de l’Ukraine nécessitera au moins 600 milliards de dollars. Il a présenté son estimation ce mardi lors d’un sommet des directeurs exécutifs organisé en visioconférence par The Wall Street Journal. « Plus tôt, j’ai évoqué 600 milliards de dollars de pertes », a-t-il indiqué interrogé quelles seraient les nécessités financières de l’Ukraine après la fin des hostilités. Selon lui, il s’agit du rétablissement des infrastructures et des entreprises.

« Nous pourrons rétablir tout ce qu’a été détruit et vous pouvez contribuer à notre rétablissement, a déclaré le dirigeant ukrainien en s’adressant aux entrepreneurs occidentaux. Bénéficiez de cette possibilité pour vos compagnies, construisez des bureaux à Kiev, lancez le travail de vos compagnies en Ukraine et vous aurez l’accès au plus grand marché en Europe de plus de 40 millions de personnes ». M. Zelensky a aussi promis aux compagnies étrangères des conditions avantageuses du travail en Ukraine.