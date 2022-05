L’affaire de viol impliquant l’actuel maire de Zinguinchor, Ousmane Sonko, continue de faire la une de la presse sénégalaise. En effet, Adji Sarr, masseuse du salon de beauté Sweet Beauty, accuse le leader du PASTEF de viol et de menace de mort. Cependant, ces accusations sont réfutées par l’ex-patronne d’Adji Sarr, Ndèye Khady Ndiaye. Dans le cadre de cette affaire, les deux femmes avaient été convoquées par le Doyen des juges le 14 avril 2022, pour une confrontation entre elles. Cependant, ce moment a brièvement été filmé puis partagé sur les réseaux sociaux. Ce qui n’a pas plus à Ndèye Khady Ndiaye qui a porté plainte.

L’activiste Françoise Hélène Gaye sont dans le coup

L’ex-patronne d’Adji Sarr a donc déposé une plainte pour collecte et diffusion de données personnelles contre l’accusatrice d’Ousmane Sonko, en saisissant le procureur. Par ailleurs Ndèye Khady Ndiaye estime que son ancienne employée et l’activiste Françoise Hélène Gaye sont dans le coup. En effet, elle accuse cette dernière d’avoir diffusé sa confrontation avec Adji Sarr sur les réseaux sociaux. Les informations ont été confirmées par le média sénégalais Les Echos, qui a ajouté que Ndèye Khady Ndiaye s’est présentée hier vendredi 13 mai 2022, à la police de la cybercriminalité pour confirmer sa plainte.

« Il exigeait son massage complet »

Pour rappel, la divulgation de l’enregistrement ne date pas d’aujourd’hui. La plainte avait en effet été déposée quelques semaines plus tôt. Dans l’enregistrement, on pouvait notamment entendre Adi Sarr dire : « A chaque fois qu’Ousmane Sonko manifestait son désir de recevoir son massage rapide, il gardait son pantalon, mais le plus souvent, il exigeait son massage complet. Dans ce dernier cas, il était tout nu, allongé sur le lit de la cabine. D’ailleurs, c’est ça la règle dans le salon : tous les hommes sont nus et nous, les masseuses, sommes en string et en soutien-gorge ».